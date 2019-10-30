Москва, , 13:20 — REGNUM С 1991 года в нашей стране официально отмечается День памяти жертв политических репрессий — 30 октября. ИА REGNUM начинает опрос, который позволит вам высказать свое мнение об этой дате.

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Нужен ли России такой день, если да, то зачем, если нет, то почему? Были ли репрессированы ваши родственники или родственники ваших знакомых? В чём была главная причина волны репрессий в конце 1930-х годов? Как вы считаете, в нынешней РФ помогли бы репрессии решить острейшие внутренние проблемы?

Ответы на эти и другие вопросы с помощью уникальной платформы STIRVOX дадут вам возможность увидеть, кто они — те сограждане, которые разделяют вашу точку зрения. Сколько им лет, каковы их политические взгляды, где именно они живут, настолько они образованы — различные детали создают объёмный социологический портрет участников наших опросов.