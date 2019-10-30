Симферополь, 30 октября 2019, 12:38 — REGNUM Министерство внутренних дел по Республике Крым и прокуратура направили в суды 16 исковых заявлений к администрациям муниципалитетов с требованием выделить помещения для работы участковых уполномоченных. Об этом 30 октября депутатам Госсовета Крыма сообщил глава МВД Крыма Павел Каранда.
Вместе с тем, добавил Каранда, ряд выделенных помещений не соответствуют требованиям. Решить эту проблему в полиции предлагают установкой модульных блоков, как уже сделано в Белогорском и Нижнегорском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, Павел Каранда занимает пост главы МВД Крыма с сентября 2019 года, он сменил в должности Олега Торубарова.