Симферополь, , 12:38 — REGNUM Министерство внутренних дел по Республике Крым и прокуратура направили в суды 16 исковых заявлений к администрациям муниципалитетов с требованием выделить помещения для работы участковых уполномоченных. Об этом 30 октября депутатам Госсовета Крыма сообщил глава МВД Крыма Павел Каранда.

«Более 200 писем направлены органам местного самоуправления, реакция очень слабая. Нам пришлось обратиться в прокуратуру. Прокуратура направила в суд 16 исков к органам местного самоуправления. По результатам рассмотрения этих исковых требований 11 глав администраций понудили выделить помещения для работы», — цитирует главу МВД «Крыминформ».

Вместе с тем, добавил Каранда, ряд выделенных помещений не соответствуют требованиям. Решить эту проблему в полиции предлагают установкой модульных блоков, как уже сделано в Белогорском и Нижнегорском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Каранда занимает пост главы МВД Крыма с сентября 2019 года, он сменил в должности Олега Торубарова.