Ханчжоу, Китай, , 12:27 — REGNUM Первый прямой грузовой маршрут электронной коммерции был запущен между городом Ханчжоу на востоке Китая и столицей России Москвой, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Грузовой рейс компании Cainiao Network, являющейся подразделением доставки гиганта электронной коммерции компании Alibaba, вылетел из Международого аэропорта «Сяошань» города Ханчжоу в Москву в 3:00 по местному времени 30 октября. Перелет займет 12 часов. Ежедневно будет летать один рейс, однако, их количество будет увеличено до двух во время ежегодного бума продаж 11 ноября. В этот день в китайских магазинах электронной коммерции действуют скидки по случаю Дня холостяков.

При этом, как отмечается, целый ряд постоянных покупателей Alibaba в России смогут получить услугу воздушной доставки без дополнительной платы, что сократит в целом время доставки товара с 50 дней до 10 дней. Авиакомпания также имеет грузовые рейсы до Льежа, Риги, Куала-Лумпура и прочих городов Европы и Юго-Восточной Азии.