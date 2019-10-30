Москва, , 11:26 — REGNUM Аукционы на повышение цены впервые реализуют в Москве аренду машино-мест, сообщил ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Впервые на городских аукционах появились машино-места, которые можно взять в аренду напрямую у города. 31 такой лот опубликован на инвестиционном портале города Москвы», — сказал он.

Ранее по данной технологии реализации город предлагал жителям столицы покупку машино-мест.

Ефимов отметил, что все лоты расположены в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы.

Как пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Стоимость мест под автомобили варьируется от 5,9 до 7,2 тысяч рублей за квадратный метр, с победителями торгов заключат договор сроком 11 месяцев и 28 дней.