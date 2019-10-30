Белгород, 30 октября 2019, 11:28 — REGNUM Детскую железную дорогу планируют построить в Белгородской области. Устная договорённость по этому проекту уже достигнута с руководителями Юго-Восточной железной дороги, сообщил вице-губернатор, глава департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев.
Инициативу строительства железной дороги вице-губернатор обсудил с главой Юго-Восточной железной дороги на открытии ж/д комплекса по перегрузке и фасовке цемента в Белгороде. Теперь в региональном правительстве планируют обсудить строительство детской ветки с руководством РЖД.
Место предполагаемого размещения железной дороги вице-губернатор не уточнил, сообщает сетевое издание «БелПресса».