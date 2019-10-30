Белгород, , 11:28 — REGNUM Детскую железную дорогу планируют построить в Белгородской области. Устная договорённость по этому проекту уже достигнута с руководителями Юго-Восточной железной дороги, сообщил вице-губернатор, глава департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев.

Инициативу строительства железной дороги вице-губернатор обсудил с главой Юго-Восточной железной дороги на открытии ж/д комплекса по перегрузке и фасовке цемента в Белгороде. Теперь в региональном правительстве планируют обсудить строительство детской ветки с руководством РЖД.

«Мы достигли устной договорённости, что мы за этот вопрос берёмся. Мы подготовили необходимый пакет документов, передали всё, что у нас есть. Теперь нам [правительству] надо предложить условия софинансирования в этом проекте», — рассказал Евгений Глаголев.

Место предполагаемого размещения железной дороги вице-губернатор не уточнил, сообщает сетевое издание «БелПресса».