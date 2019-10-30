Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга отклонился от согласованного органами аэронавигации маршрута и пролетел над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, чем нарушил требования Федеральных правил использования воздушного пространства РФ. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Несогласованный пролет был совершен еще 13 июля 2019 года. Петербуржец выполнял в частных целях полет на вертолете Robinson R-44 над территорией Республики Хакасия, когда несанкционированно пролетел над плотиной СШГЭС.

«Тем самым мужчина нарушил требования Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, а также приказа Минтранса России «Об установлении запретных зон», в соответствии с которыми полеты над гидроэлектростанцией запрещены», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По постановлению Абаканского транспортного прокурора сотрудниками Ространснадзора пилот привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и оштрафован на две тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года турист из Красноярска был оштрафован за несанкционированный запуск квадрокоптера в закрытой для полетов зоне — возле Саяно-Шушенской ГЭС.

Согласно требованиям законодательства, круглосуточно запрещены полёты в радиусе 8 км от ГЭС до высоты 2 тыс. м.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего — это крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Расположена в Хакасии. По данным сайта «РусГидро», высота высоконапорной арочно-гравитационной плотины — 242 м, длина по гребню — 1074,4 м, ширина по основанию — 105,7 м и по гребню — 25 м.

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