Москва, , 10:52 — REGNUM В Госдуме увязали русофобские заявление представителей ВШЭ с ситуацией в экономике.

«Клоачные и убогие оправдания не меняют общей картины», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Подобные русофобские заявления регулярно звучат от представителей ВШЭ, указал парламентарий.

«И раз в так называемой «высшей школе экономики» процветает русофобия, то и в самой экономике дела обстоят не лучше», — делает он вывод.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолога Гасана Гусейнова вызвало широкий общественный резонанс. Он попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке. Он отметил, что люди даже не поняли, что прочитали.

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