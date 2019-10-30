Симферополь, , 09:47 — REGNUM За курортный сезон 2019 года Международный аэропорт Симферополь обслужил рекордное число чартерных рейсов — 676, услугами которых воспользовались 195,6 тысяч пассажиров, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Показатели 2019 года превысили показатели 2018 года на 30%, во многом благодаря тому, что в этом году сроки действия чартерной программы были расширены — с апреля по конец сентября вместо периода с июля по конец августа в прошлом году. Чартерные рейсы осуществляла дочерняя компания «Аэрофлота» Россия». Наибольшее количество чартеров прилетело в Крым из Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург).

В 2019 году пассажиры чартерных рейсов впервые проходили досмотр и регистрации отдельно от основного потока пассажиров, что позволило ускорить процесс и сделать пребывание в аэропорту максимально комфортным для туристов.