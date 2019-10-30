Махачкала, , 08:32 — REGNUM Резкая смена погоды ожидается в Дагестане в период с 31 октября по 1 ноября. Причина тому — приход на Северный Кавказ арктического воздуха, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе регионального МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, похолодание будет сопровождаться дождями. В горных районах и на севере низменных районов осадки будут переходить в снег и мокрый снег. Днем 31 октября и в течение суток 1 ноября дожди в горных районах будут сильными.

Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со своей стороны сообщает, что резкое снижение температуры в Махачкале произойдет 31 октября и будет сопровождаться дождем. На следующий день столбик термометра в городе опустится до трех градусов тепла.

Пасмурная и дождливая погода продержится в столице республики до 7−8 ноября, но будет сохраняться в пределах нормы климатической осени. При этом, по данным специалистов, несмотря на резкое похолодание в начале месяца, температура в ноябре будет выше нормы.

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