Ставрополь, , 12:24 — REGNUM Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае на 30−31 октября в связи ожидаемым ухудшением погодных условий. Непогода может спровоцировать на территории региона возникновение локальных чрезвычайных ситуаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МЧС.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в последние дни октября в крае ожидаются сильные осадки с мокрым снегом, гололед, туман. К утру 31 октября температура воздуха упадет до — 1 — +4°, днем до +3° — +8°.

Такая погода сохранится и в первых числах ноября. В ночные часы температура будет опускаться до — 2° — — 7°, днем до 0° — +5°.

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