Якутск, , 06:07 — REGNUM Синоптики отмечают в континентальных регионах Дальнего Востока непривычно высокие температуры воздуха, передаёт корреспондент ИА REGNUM. К этому привела высокая циклоническая активность.

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Особенно аномально тепло на Колыме и в Якутии.

По информации Гидрометцентра, в столице Магаданской области в эти дни установилась температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов, тогда как традиционно здесь уже должны быть устойчивые минусовые температуры в это время года.

В Якутии с середины сентября температура воздуха составляет от минус 16 до минус 11 при климатической норме в минус 24 градуса.

Первые числа ноября будут оставаться «жаркими» в этих регионах — температурный фон значительно выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, нехарактерно тепло во многих регионах Дальнего Востока, так в Хабаровске распускаются почки на деревьях, цветёт сирень.