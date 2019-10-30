Найроби, , 06:53 — REGNUM Правозащитные организации обвиняют правительство Танзании в нарушении свободы информации и оказании давления на гражданские общества, что, как утверждается, подрывает демократические устои в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, «Организация по наблюдению за соблюдением прав человека» (Human Rights Watch) и «Международная амнистия» (Amnesty International) опубликовали доклады в городе Найроби, Кения, в которых говорится, что в Танзании под руководством президента Джона Магуфули нарушаются права человека. В докладах упоминаются случаи исчезновения и аресты оппозиционеров, в том числе Азори Гванды, пропавшего в 2017 году, чье местоположение неизвестно, а также задержание оппозиционного политика Эрика Кабендеры, на данный момент находящегося в тюрьме.

Исследователи правозащитных организаций сообщили, что им пришлось опубликовывать свои доклады в Найроби, поскольку они не смогли получить разрешение на публикацию в Танзании.