Москва, , 03:00 — REGNUM Отбывшая тюремный срок в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина планирует заняться правозащитной деятельностью. Об этом она сообщила в опубликованном 30 октября интервью газете «Известия».

"Это не та известность, которую бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось, — отметила Бутина. — Я считаю, что это явный знак того, что мне нужно бороться за права тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, к которым относятся не так как положено».

Она уточнила, что речь идёт в первую очередь о российских гражданах за рубежом, но в также и об «американках девочках, которые просили рассказать всему миру о том, что происходит в американских тюрьмах». «А если выразить это одним словом — это просто кошмар», — добавила Бутина.

Российским гражданам, которые в настоящее время содержатся в тюрьмах США, она посоветовала не сдаваться и постараться выдержать испытание с мыслями о родных и близких, которые ждут их возвращения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Мария Бутина была приговорена американским судом к 18 месяцам лишения свободы по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Сразу после отбытия срока заключения она была депортирована в Россию и 26 октября прибыла в Москву.

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