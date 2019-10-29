Аддис-Абеба, , 19:19 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Эфиопии заявило, что оно приняло превентивные меры для борьбы с пустынной саранчой в различных частях страны. Рой пустынной саранчи, мигрировавший с Ближнего Востока через Йемен и Сомалиленд, представляет угрозу сбору урожая в региональных штатах Тыграй, Афар, Сомали и Амхара, а также в городе Дыре-Дауа. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Саранча Бежанов Эдуард © ИА Красная Весна

По словам государственного министра сельского хозяйства Эфиопии Сани Реди, в районы с повышенной угрозой наводнения саранчи были направлены несколько спецавтомобилей, группа экспертов и два самолета с аэрозолем, содержащим ядохимикаты против саранчи.

По его словам, операции, проводимые молодыми людьми в своих районах на локальном уровне для борьбы с роями вредителей, также приносят свои плоды. Саранча, которая может преодолевать 60−70 км в час и до 300 км в день, представляет для Эфиопии опасность уничтожения посевов зерновых в северо-восточных регионах страны.