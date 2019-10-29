Москва, , 17:33 — REGNUM В поездах «Иволга» Московских центральных диаметров (МЦД) установят ультрафиолетвые лампы для обеззараживания воздуха. Об этом 29 октября сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Лампы разместят в системе вентиляции поездов.

В информации отмечается, что общественный транспорт в сезон простуд становится источником бактерий. Система обеззараживания воздуха будет эффективной и современной, она основана на обеззараживании воздуха бактерицидным УФ-излучением.

«Воздух, прежде чем попасть в салон вагона, проходит через специальные ультрафиолетовые лампы», — говорится в тексте.

Жалюзи защитных решёток установки будут покрыты фотоактивным слоем на основе диоксида титана, что увеличит работу системы.

«Это надёжный и популярный способ очистки воздуха, убивающий до 99 процентов бактерий», — отметили в мэрии.

Система уже протестирована во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены.