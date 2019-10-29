Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Проект развития территории АМО ЗИЛ в Москве находится в «самой активной фазе», до конца года будет завершена набережная. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора ПАО «Группа ЛСР» Максим Соколов на «Форуме стратегов» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соколов напомнил, что в эксплуатацию уже успели ввести первый, второй и седьмой корпуса I очереди строительства.

«До конца года должны ввести еще один, 8-й корпус и приступить к строительству 9-го и 10-го корпусов, а также в рамках следующего года — 14-го и 15-го корпусов. То есть проект уже идет семимильными шагами, развивается», — сказал Соколов.

Он добавил, что правительство Москвы активно поддерживает инвесторов.

В 2019 году будет завершено и создание новой набережной вдоль Москвы-реки протяженностью почти 1 км и шириной до 150 метров.

Соколов подчеркнул, что набережная будет представлять собой не только проезжую часть, но и несколько путей для прогулок, пробежек и велосипедных поездок.