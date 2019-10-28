Псков, , 01:15 — REGNUM Ураганный ветер оставил без электроснабжения тысячи жителей Псковской области, энергетики уже восстановили электричество в 49 населённых пунктах, где проживает 4,1 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в компании «Россети Северо-Запад», ремонтные работы продолжаются.

Энергетики работают в особом режиме с 20:30 27 октября, при этом восстановительные работы осложняются тем, что порывы ветра достигают 25 м/с.

«На территории Псковской области продолжает действовать экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении, продолжают фиксироваться порывы ветра. Специалисты приступают к восстановлению нормальной работы сети, как только это позволяют фактические метеоусловия. Часть потребителей запитана по резервным схемам», — сообщили в энергокомпании.

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