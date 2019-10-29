Москва, , 11:15 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» опубликовала архивные документы, связанные со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, которые ранее были засекречены. Так, на портале «История Росатома» в разделе «Российской атомной отрасли — 75 лет» размещены анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия во время Второй мировой войны в Германии, а позднее приехали в СССР и уже помогали создавать атомную бомбу советским учёным.

Читайте также: Историк назвал причины, помешавшие Гитлеру создать ядерную бомбу

В частности, обнародованы докладные записки о состоянии работ по атомной энергии, рисунки корпуса атомной бомбы, а также «анкеты специального назначения» с данными шести немецких физиков. Также среди архивных документов представлен приказ за подписью главы НКВД Лаврентия Берии от 26 декабря 1945 года о вывозе оборудования и материалов, а также справочной литературы из Германии для лаборатории Академии наук и спецметуправления НКВД СССР

Также в сюжете: В СССР принято решение о создании атомной бомбы

Как сообщал ИА REGNUM, ранее учёные объяснили, почему Третий рейх так и не смог создать собственную атомную бомбу. Как заявил советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский, прежде всего, руководство нацистской Германии не считало эту задачу первоочередной. Также эта программа должным образом не финансировалась, а германским атомщикам не хватило «морального мужества», чтобы попросить выделения «достойных» финансовых ресурсов.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Германии нашел артефакт от ядерной бомбы Гитлера