Воронеж, , 11:05 — REGNUM Воронежская область ведёт подготовку к участию в конкурсе по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) в рамках национального проекта «Наука», сообщает 29 октября пресс-служба Воронежского государственного университета (ВГУ).

Концепцию создания регионального НОЦ накануне представил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Встреча прошла в усадьбе Сталь-фон-Гольштейнов в поселке Репное с участием губернатора Воронежской области Александром Гусевым.

На ней Ендовицкий рассказал, что сегодня уже разработаны дорожная карта по созданию центра и проект программы.

«Среди перспективных направлений деятельности научно-образовательного центра были названы биотехнологии, наноматериалы, а также генетика и постгеномные технологии», — сообщили в вузе.

Отмечается, что участники встречи, включая представителей предприятий области, выразили готовность поддержать идею.

Читайте ранее в этом сюжете: Агробиотехнопарк предлагают создать в Воронежской области