Воронеж, 29 октября 2019, 11:05 — REGNUM Воронежская область ведёт подготовку к участию в конкурсе по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) в рамках национального проекта «Наука», сообщает 29 октября пресс-служба Воронежского государственного университета (ВГУ).
Концепцию создания регионального НОЦ накануне представил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. Встреча прошла в усадьбе Сталь-фон-Гольштейнов в поселке Репное с участием губернатора Воронежской области Александром Гусевым.
На ней Ендовицкий рассказал, что сегодня уже разработаны дорожная карта по созданию центра и проект программы.
«Среди перспективных направлений деятельности научно-образовательного центра были названы биотехнологии, наноматериалы, а также генетика и постгеномные технологии», — сообщили в вузе.
Отмечается, что участники встречи, включая представителей предприятий области, выразили готовность поддержать идею.
Читайте ранее в этом сюжете: Агробиотехнопарк предлагают создать в Воронежской области