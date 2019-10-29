Кигали, , 10:20 — REGNUM Власти Руанды продемонстрировали четырех человек, задержанных по подозрению в причастности к нападению с применением гранат, осуществленном на прошлой неделе в Камембе, на юго-западе Руанды, сообщает Radio France Internationale (RFI).

Подозреваемые были окружены вооруженной полицией, когда их показывали публике, сообщают журналисты.

По словам пресс-секретаря полиции, четверо подозреваемых были арестованы на прошлой неделе в Русижском районе. Он добавил, что у них были обнаружены четыре АК-47 и четыре гранаты.

Представитель полиции рассказал журналистам, что они являются членами преступной группы, которая ранее призывала к проведению нападений в регионе Ньюнгве.

Задержанные рассказали, что их завербовали в Букаву, городе в соседней Демократической Республике Конго.