Кигали, 29 октября 2019, 10:20 — REGNUM Власти Руанды продемонстрировали четырех человек, задержанных по подозрению в причастности к нападению с применением гранат, осуществленном на прошлой неделе в Камембе, на юго-западе Руанды, сообщает Radio France Internationale (RFI).
Подозреваемые были окружены вооруженной полицией, когда их показывали публике, сообщают журналисты.
По словам пресс-секретаря полиции, четверо подозреваемых были арестованы на прошлой неделе в Русижском районе. Он добавил, что у них были обнаружены четыре АК-47 и четыре гранаты.
Представитель полиции рассказал журналистам, что они являются членами преступной группы, которая ранее призывала к проведению нападений в регионе Ньюнгве.
Задержанные рассказали, что их завербовали в Букаву, городе в соседней Демократической Республике Конго.