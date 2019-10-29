Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Во вторник, 29 октября, в северную половину европейской территории России пришел активный и быстрый циклон «Вильгельм». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, Санкт-Петербург находится в тыловой части активного циклона. Погода ожидается облачной с прояснениями, однако местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега.

«В городе отметили первый в этом сезоне снежный покров, правда пока на метеостанции он менее 1 см, в окрестностях до 6 см, а по области до 11 см. Количество осадков в октябре уже составило 101 мм, это 151% от нормы», — отметил специалист.

В утренние и вечерние часы Михаил Леус предупреждает о возможном образовании гололедицы в Петербурге.

Температура 29 октября будет около 0… +2 градуса, в Ленинградской области от — 2 до +3 градусов. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти, и к вечеру показания барометров вернутся в норму, составив 760 мм рт. ст.

Напомним, понедельник 28 октября, из-за резкого похолодания и образования наледи на дорогах, прозвали в Петербурге «днем жестянщика». За первую половину дня сотрудники ГИБДД оформили порядка 404 ДТП. Как отметили в ведомстве, все аварии несерьезные и связаны с погодными условиями.

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