Ростов-на-Дону, , 09:18 — REGNUM В Ростовской области численность подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, находящихся в местах лишения свободы, за последний год сократилась почти на 1 тыс. человек. При этом выходить на свободу стали чаще. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Так, на 1 октября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, показатель снизился — 16,4 тыс. человек против 17,3 тыс. человек годов ранее. Всего на Дону создано 20,3 тыс. мест лишения свободы. Штатная численность ведомства составила 5,6 тыс. сотрудников.

Кроме того, в период с января по сентябрь 2019 года освобождено 607 человек, что на 22% больше, чем в 2018 году.