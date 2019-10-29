Аннандейл, , 09:13 — REGNUM В американском штате Виргиния состоялась церемония открытия памятника жертвам сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, открытие памятника прошло в городе Аннандейл, где проживает большое число южнокорейцев.

Известно, что это уже пятый такой памятник на территории США.

Стоит отметить, что первоначально памятник должны были установить в Вашингтоне, однако поиск подходящего места затянулся на три года. В результате чего и был выбран город, расположенный в 15−20 км от столицы.

Известно, что в церемонии открытия памятника приняли участие чиновники штата Виргиния, представители правительства, а также 93-летняя Киль Вон Ок, являющаяся одной из выживших жертв сексуального рабства в годы войны.