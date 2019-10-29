Санто-Доминго, , 09:30 — REGNUM Правительство Панамы издало указ о введении режима чрезвычайного положения в 6 из 14 провинций страны по причине аномальной засухи. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Режим ЧП был введён в провинциях Кокле, Лос-Сантос, Эррера и Верагуас, Колон и Дарьен, где в идущий сейчас сезон дождей был зафиксирован исторический минимум осадков.

Министр сельского хозяйства Аугусто Вальдеррама подчеркнул, что при режиме ЧП будет проще направить средства в размере 2 млн долларов в рамках правительственного плана «Засуха» на создание 150 водопоев и колодцев в условиях катастрофического снижения уровня воды.