Магас, , 19:40 — REGNUM Семилетняя девочка из Ингушетии Аиша А. вновь воссоединится со своей родной матерью. Женщина стала ее законным представителем. Ранее суд приостановил дело о лишении ее родительских прав. Об этом сообщила 28 октября уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Напомним, ранее обязанности временного опекунства над покалеченной семилетней девочкой были возложены на регионального омбудсмена Зарему Чахкиеву. Эта мера была необходима, так как ребенка в тяжелом состоянии перевели на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку с тяжелыми травмами доставили в детскую больницу Назрани 4 июля 2019 года. После этого ей потребовалась квалифицированная помощь врачей московского центра Леонида Рошаля. В центре ребенку было сделано несколько операций, в том числе по ампутации части правой руки.

В это же время на родине ребенка была арестована женщина, которую подозревают в нанесении тяжелых увечий. Это родная тетя Аиши по линии отца.

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