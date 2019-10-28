Москва, 28 октября 2019, 19:19 — REGNUM В Москве филантропы и IT-специалисты обсудят новые возможности применения digital и цифровых технологий в благотворительности.
XVII ежегодная конференция Форума Доноров пройдет 31 октября в Технополисе «Москва».
IT-консультанты покажут, как применять блокчейн, искусственный интеллект и анализ BigData в повседневной жизни, а специалисты в области филантропии, коммуникаций расскажут, как вести диалог и партнерство в новой цифровой среде и как привлечь аудиторию к острой теме.
Эксперты благотворительного сообщества уверены: если некоммерческий сектор хочет быть лидером социального развития, без «цифры» не обойтись. Приложение для поддержки родителей тяжелобольных детей; чат-бот для экологических волонтеров; бытовые роботы и тренажеры для разработки суставов на дому — участники конференции обсудят реальные примеры того, как цифровые технологии могут улучшать жизнь людей.
Среди российских экспертов: представители инновационного центра «Сколково», IBM, Сбербанка, а среди зарубежных коллег: обладатель звания «Британский цифровой предприниматель года» Мэтт Хэворс, исполнительный директор Оксфордского института благотворительности сэр Стивен Бабб, технический директор Королевского Национального театра в Лондоне Джонатан Саффолк.
Один из почетных гостей конференции — специально приглашенный после подписания Дмитрием Медведевым Парижского соглашения об изменении климата руководитель международной платформы «F20» Клаус Милке.
Напомним, F20 — это объединение частных фондов, собравшихся в рамках гамбургского саммита «Большой двадцатки» (G20) в июле 2017 года, чтобы открыто говорить об изменении климата. На родине Клаус консультирует государственные органы и компании по вопросам устойчивого развития. В Москве он и другие коллеги обсудят, как решить социальные и экологические проблемы с помощью новых технологий.
«В Европе глобальное потепление стало ключевой проблемой для политиков, представителей бизнеса и фондов во многом благодаря массивному социальному беспокойству. НКО, фонды могут стать важными посредниками между обществом, наукой, политикой и бизнесом во всем, что связано с достижением целей Парижского соглашения», — рассказывает Клаус Милке.
В рамках конференции впервые будут представлены результаты исследования «Вовлеченность российских благотворительных организаций в цифровую трансформацию»; объявлены победители всероссийского фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность — 2019», а также премии по развитию культуры оценки социальных проектов в донорских организациях; на русском языке пройдет презентация результатов глобального исследования Giving in Numbers-2019 о трендах благотворительности компаний во всем мире.
Подробнее о конференции — на сайте проекта.
Дата и место проведения: 31 октября,
Конференция проводится при поддержке компаний «Металлоинвест», СУЭК, «Филип Моррис Сэйлз Энд Маркетинг», «Эксон Нефтегаз Лимитед», IBM, «Нестле», Фонда Андрея Мельниченко, БФ «Система». Организационный партнер — Особая экономическая зона «Технополис «Москва». Информационные партнеры: REGNUM, CNews, Общественное телевидение России, РИА Новости, Агентство социальной информации, журнал «Филантроп», портал Милосердие.RU, проект «+ 1», Теплица социальных технологий, журнал «Профиль», журнал «Бизнес и Общество», Благотворительное собрание «Все вместе».