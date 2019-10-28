Москва, , 19:19 — REGNUM В Москве филантропы и IT-специалисты обсудят новые возможности применения digital и цифровых технологий в благотворительности.

XVII ежегодная конференция Форума Доноров пройдет 31 октября в Технополисе «Москва».

IT-консультанты покажут, как применять блокчейн, искусственный интеллект и анализ BigData в повседневной жизни, а специалисты в области филантропии, коммуникаций расскажут, как вести диалог и партнерство в новой цифровой среде и как привлечь аудиторию к острой теме.

Эксперты благотворительного сообщества уверены: если некоммерческий сектор хочет быть лидером социального развития, без «цифры» не обойтись. Приложение для поддержки родителей тяжелобольных детей; чат-бот для экологических волонтеров; бытовые роботы и тренажеры для разработки суставов на дому — участники конференции обсудят реальные примеры того, как цифровые технологии могут улучшать жизнь людей.

Среди российских экспертов: представители инновационного центра «Сколково», IBM, Сбербанка, а среди зарубежных коллег: обладатель звания «Британский цифровой предприниматель года» Мэтт Хэворс, исполнительный директор Оксфордского института благотворительности сэр Стивен Бабб, технический директор Королевского Национального театра в Лондоне Джонатан Саффолк.

Один из почетных гостей конференции — специально приглашенный после подписания Дмитрием Медведевым Парижского соглашения об изменении климата руководитель международной платформы «F20» Клаус Милке.

Напомним, F20 — это объединение частных фондов, собравшихся в рамках гамбургского саммита «Большой двадцатки» (G20) в июле 2017 года, чтобы открыто говорить об изменении климата. На родине Клаус консультирует государственные органы и компании по вопросам устойчивого развития. В Москве он и другие коллеги обсудят, как решить социальные и экологические проблемы с помощью новых технологий.

«В Европе глобальное потепление стало ключевой проблемой для политиков, представителей бизнеса и фондов во многом благодаря массивному социальному беспокойству. НКО, фонды могут стать важными посредниками между обществом, наукой, политикой и бизнесом во всем, что связано с достижением целей Парижского соглашения», — рассказывает Клаус Милке.

В рамках конференции впервые будут представлены результаты исследования «Вовлеченность российских благотворительных организаций в цифровую трансформацию»; объявлены победители всероссийского фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность — 2019», а также премии по развитию культуры оценки социальных проектов в донорских организациях; на русском языке пройдет презентация результатов глобального исследования Giving in Numbers-2019 о трендах благотворительности компаний во всем мире.

Подробнее о конференции — на сайте проекта.

Дата и место проведения: 31 октября, 09:30—20:00 , ОЭЗ «Технополис «Москва» (г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 5).

Конференция проводится при поддержке компаний «Металлоинвест», СУЭК, «Филип Моррис Сэйлз Энд Маркетинг», «Эксон Нефтегаз Лимитед», IBM, «Нестле», Фонда Андрея Мельниченко, БФ «Система». Организационный партнер — Особая экономическая зона «Технополис «Москва». Информационные партнеры: REGNUM, CNews, Общественное телевидение России, РИА Новости, Агентство социальной информации, журнал «Филантроп», портал Милосердие.RU, проект «+ 1», Теплица социальных технологий, журнал «Профиль», журнал «Бизнес и Общество», Благотворительное собрание «Все вместе».