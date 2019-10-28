Новосибирск, , 17:16 — REGNUM В Новосибирской области из-за заболевания детей ОРВИ и гриппом временно закрыты 31 детский сад и одна школа, сообщил в ходе оперативного совещания сегодня, 28 октября, глава областного министерства образования Сергей Федорчук.

Здание детского сада Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

На прошедшей неделе по той же причине была временно приостановлена деятельность четырех школ.

«По средним профессиональным образовательным учреждениям ситуация пока стабильная», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Федорчука.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов никак не прокомментировал информацию министра образования, против гриппа в Новосибирской области привито 76% от необходимого, в плановом порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирской области по итогам недели с 14 по 20 октября не превышал эпидемический порог.

В текущем году против гриппа планируется привить не менее 54% жителей региона (более 1,5 млн человек).

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