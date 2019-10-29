Москва, 29 октября 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 29 октября: в Севастополе введено осадное положение. Попытка взять Тулу обернулась для немцев большими потерями
В боях за Севастополь принимала участие знаменитая снайпер Людмила Павличенко, в одиночку уничтожившая 309 гитлеровцев. Осенью 1942 года в составе делегации советской молодёжи в США и Канаде Павличенко участвовала во встречах с общественностью, журналистами и политиками. На очередной из встреч она сказала: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Эти слова лишили американцев дара речи.
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