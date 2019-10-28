Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM На конец сентября 2019 года в Ленинградской области на учёте в службе занятости состояли 4900 граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 3600 человек имели статус безработного. Такие данные о ситуации с занятостью в регионе приводит Петростат.

В то же время в январе-сентябре текущего года по итогам обследования рабочей силы, 38 тысяч трудоспособных жителей Ленобласти классифицировались как безработные по методике Международной организации труда. Это составляет 3,9% от общей численности рабочей силы.

«На конец сентября 2019 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% к численности рабочей силы», — отмечают в Петростате, говоря о безработице в Ленобласти.

Нагрузка неработающих, состоящих на учёте в службе занятости, на одну вакансию в регионе составила 0,2 человека.

«Ленинградская область стабильно входит в пятёрку регионов с минимальным уровнем безработицы, сегодня этот показатель составляет 0,35%. Вместе с тем в банке вакансий региона 22 571 предложение из различных отраслей», — отмечают в правительстве Ленобласти, имея в виду цифры «официальных» безработных.