Москва, , 14:27 — REGNUM Польская комиссия второй раз за текущий год проводит осмотр частей самолёта Ту-154, потерпевшего крушение в апреле 2010 года под Смоленском. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 28 октября, осмотр проводится совместно с представителями российского следственного ведомства в рамках расследования катастрофы, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский.

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Официальный представитель СКР Светлана Петренко напомнила, что в польскую делегацию входят семь человек, включая представителей Национальной прокуратуры Польши.

Ранее следственные органы РФ заявляли, что «все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости».

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, потерпел крушение 10 апреля 2010 года в Смоленской области. Никто из 96 человек, летевших на воздушном судне, не выжил. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию катастрофы назвала причиной ошибки экипажа и игнорирование пилотом сигнала системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. В начале 2015 года партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» не приняла выводы комиссии и начала процедуру пересмотра итогов работы экспертов.

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Добавим, что в середине июня 2019 года окружной суд в Варшаве вынес приговор бывшему главе канцелярии премьер-министра Томашу Арабскому. Он обвиняется в преступной халатности при подготовке рейса президентского самолёта Ту-154М в Смоленск. Приговор — десять месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года. Также была признана виновной одна из сотрудниц канцелярии, ей суд установил наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отсрочкой на год. Трое других обвиняемых оправданы.

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