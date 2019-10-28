Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года обсудят на международом мероприятии — Всемирном дне городов. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает «Федерал пресс».

По словам мэра, в рамках мероприятия в Екатеринбурге пройдёт дискуссия по документу, который в данный момент проходит стадию общественных обсуждений. Тем не менее, градоначальник не хочет заострять внимание на проекте.

«Обсуждать на крупных мероприятиях строительство своих заборов не стоит», — уверен Высокинский.

Тем не менее, добавил мэр, благодаря собранным мнениям документ будет улучшаться, и на выходе Екатеринбург получит действительно качественный генплан.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана уже отправили на согласование в областной минстрой и федеральное Минэкономразвития. Одновременно с этим документ собирает отзывы как застройщиков, так и обычных жителей Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект нового генплана Екатеринбурга отправили на согласование