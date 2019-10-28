Нижний Новгород, , 13:17 — REGNUM 1 ноября Нижегородская область присоединится к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Курирует проведение Большого этнографического диктанта в регионе министерство образования, науки и молодежной политики.

Участниками акции могут стать как жители России, так и зарубежных стран, возрастных ограничений не предусмотрено. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России.

В прошлом году в акции на территории области приняли участие 2 302 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные жители региона могли принять участие в Географическом диктанте. Центральной площадкой стал Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, всего на территории области работало 19 пунктов написания диктанта. В акции смогли принять участие пассажиры поезда «Стриж», который отправится из Нижнего Новгорода в Москву утром 27 октября.