Иркутск, , 10:09 — REGNUM Об ухудшении погоды снова предупреждают жителей Приангарья в Главном управлении МЧС. По данным Иркутского гидрометцентра, 29 октября местами в западных районах и северо-западных районах ожидается усиление юго-западного ветра до 18−23 м/с, на дорогах — гололедица.

В связи с этим иркутские автоинспекторы напоминают водителям о необходимости своевременной смены замены летних шин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, 27 октября полицейские совместно с представителями шинных центров Иркутска организовали акцию по проверке готовности автомобилистов к зимнему периоду.

«Основная цель акции — напомнить автомобилистам Иркутска о необходимости своевременной подготовки своих транспортных средств к эксплуатации в условиях холодного времени», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, спасатели рекомендуют не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдать дистанцию, а также проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходных из-за выпавшего снега и гололедицы в Бурятии была перекрыта региональная трасса для грузового транспорта, автобусов, а также легковых автомобилей на летних шинах.

Читайте также: Из-за снега в Бурятии ограничили движение грузовиков на перевале