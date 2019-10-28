Прибайкальский район, Бурятия, , 08:23 — REGNUM Обильный снегопад, обрушившийся на территорию Бурятии, парализовал движение на некоторых автотрассах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в воскресенье, 27 октября, ограничение на движение грузовых автомобилей и автобусов было введено на перевале Пыхта в Прибайкальском районе.

Отмечается, что ограничения были введены из-за выпадения снега и образования гололёдных явлений. К расчистке дороги была привлечена тяжёлая техника.

Движение на перевале было открыто к утру 28 октября. Тем не менее сотрудники МЧС призывают водителей дальнего следования и автолюбителей к бдительности и повышенной внимательности на дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный гидрометцентр Бурятии прогнозировал 26−27 октября на территории республики неустойчивую погоду, местами мокрый снег и снег, порывы ветра местами до 20 м/с, а также возможное образование снежных накатов и гололедицы.

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