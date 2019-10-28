Москва, , 08:53 — REGNUM Московским автовладельцам нужно срочно менять резину на транспортных средствах, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

По её словам, скоро в столице начнётся серьёзное понижение температуры воздуха — на восемь и более градусов. Во вторник в городе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночное время ожидаются заморозки, образование гололедицы. Паршина советует для снижения риска аварийности заменить резину колёс с летней на зимнюю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 октября ожидает облачная погода, местами с дождём. Воздух прогреется до 8 градусов.

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