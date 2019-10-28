Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Поручил внести изменения в законодательство: ужесточить наказание за управление транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотокрадство», — написал президент.

Напомним, по итогам первых восьми месяцев 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 2 868 уголовных дел, связанных с кражей скота, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Раскрываемость данных дел составляет 55%.

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