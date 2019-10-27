Санкт-Петербург, 27 октября 2019, 04:10 — REGNUM В международной просветительской акции «Географический диктант-2019» примут участие более 230 тыс. военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В акции примут участие военнослужащие, курсанты и воспитанники высших и довузовских военно-учебных заведений Минобороны России, профессорско-преподавательский состав, юнармейцы, лица гражданского персонала, а также члены семей военнослужащих.
Напомним, 27 октября военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте.
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