Санкт-Петербург, , 04:10 — REGNUM В международной просветительской акции «Географический диктант-2019» примут участие более 230 тыс. военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Военнослужащие ВС РФ принимают участие в просветительской акции «Географический диктант» Mil.ru

«Акция состоится на зарегистрированных площадках, размещённых в воинских частях и на кораблях, военно-образовательных организациях, а также на военных базах», — говорится в сообщении.

В акции примут участие военнослужащие, курсанты и воспитанники высших и довузовских военно-учебных заведений Минобороны России, профессорско-преподавательский состав, юнармейцы, лица гражданского персонала, а также члены семей военнослужащих.

Напомним, 27 октября военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте.

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