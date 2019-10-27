Москва, , 00:00 — REGNUM В 2020 году в штате дорожного патруля Центра организации дородного движения (ЦОДД) Москвы появятся патрульные на мотоциклах. Об этом 26 октября сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

«Теперь помимо традиционных экипажей на легковых авто и пикапах, появились несколько мотоциклов такой же ярко-зеленой окраски. Это будет пилотный проект, в рамках которого определят функции и задачи», — цитирует собеседника агентство.

В ЦОДД отметили, что основное преимущество мотопатрулей заключается в их мобильности и возможности в условиях городских пробок и загруженности автотранспортом добираться до мест, где необходима помощь в организации дорожного движения.

Напомним, на базе ЦОДД в 2017 году была создана служба «Дорожный патруль», целью которой является обеспечение бесперебойного движения транспорта в Москве и безопасности всех участников дорожного движения. На текущий момент, круглосуточно улицы столицы патрулируют 25 экипажей, в их обязанности входит оказание помощи водителям при ДТП и в других чрезвычайных происшествиях, мониторинг и регулирование дорожного движения.

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