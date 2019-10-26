Нижний Новгород, , 14:57 — REGNUM В Нижегородской области центральной площадкой «Географического диктанта-2019» станет Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. Всего в регионе будут работать 19 площадок, сообщают организаторы акции.

В частности, жители областного центра смогут написать диктант в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, в залах библиотек имени Шевченко и имени Короленко, на территории Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, в торговом центре «Мега», в школе №182 в Ленинском районе. Несколько площадок будет открыто на территории войсковых частей, как в Нижнем Новгороде, так и в области.

Кроме того, в диктанте смогут принять участие пассажиры поезда «Стриж», который отправится из Нижнего Новгорода в Москву утром 27 октября. Все нижегородские площадки смогут принять почти 4 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, очный этап написания диктанта стартует в 12:00 27 октября, однако можно будет принять участие в акции онлайн, зарегистрировавшись на сайте проекта dictant.rgo.ru с 14:00 27 октября до 14:00 31 октября.

В 2018 году Географический диктант написали в 97 странах мира на 3532 площадках. Всего в акции приняли участие более 376 тысяч человек, из них в России диктант очно написали 249 857 человек, за рубежом — 7 171 человек. Кроме того, более 119 тысяч человек проверили свои знания онлайн