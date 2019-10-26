Киев, 26 октября 2019, 11:05 — REGNUM На 26 октября в Киеве запланировано проведение так называемого «конопляного марша свободы». Об этом сообщается на странице мероприятия «Конопляный марш свободы 2019 — Just Do It!» в социальной сети Facebook.
Организаторы мероприятия сообщают, что данное шествие начнется от здания Кабинета министров Украины и пройдет по так называемому правительственному кварталу.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутаты Рады подготовили законопроект о легализации медицинской марихуаны.
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