Киев, , 11:05 — REGNUM На 26 октября в Киеве запланировано проведение так называемого «конопляного марша свободы». Об этом сообщается на странице мероприятия «Конопляный марш свободы 2019 — Just Do It!» в социальной сети Facebook.

Организаторы мероприятия сообщают, что данное шествие начнется от здания Кабинета министров Украины и пройдет по так называемому правительственному кварталу.

«Наведаемся в ведомства, где блокируется реализация стратегии государственной политики в отношении наркотиков, а интересы организованной преступности почему-то уважаются более, чем конституционные права граждан. Мы завершим наше шествие возле Верховной Рады Украины и требование наше очень простое. Хватит разговоров. Просто сделайте это! (Just do it!) — урегулируйте законный доступ пациентов к медицинскому каннабису», — говорится в сообщении о мероприятии на странице сообщества.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутаты Рады подготовили законопроект о легализации медицинской марихуаны.

