Киев, , 19:00 — REGNUM Депутаты партии «Слуга народа» подготовили законопроект о легализации марихуаны, заявила 8 октября журналистам депутат Верховной рады Украины Евгения Кравчук.

Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

По словам Евгении Кравчук, соратники по фракции уже пообещали зарегистрировать законопроект, легализующий «медицинскую» марихуану.

Депутат уточнила, что документ о легализации марихуаны уже готов, осталось лишь зарегистрировать его.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о легализации каннабиатов и проституции активно обсуждается на Украине как метод привлечения дополнительного потока иностранных туристов.

Напомним, в России наркотики каннабиоидного происхождения разрешено использовать в научных, экспертных и оперативно-розыскных целях.

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