* запрещённая в России организация

Курск, , 18:54 — REGNUM Ленинский районный суд города Курска постановил заключить под стражу трёх членов организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых обвиняют в экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно версии обвинения, региональное отделение, входившее в структуру запрещенной на территории РФ религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», продолжило работу. В частности, три человека обвиняются в организации собраний, пропаганде религиозного учения и распространении материалов экстремистского содержания. Все три фигуранта дела заключены под стражу до 11 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в организации отрицают причастность обвиняемых к незаконной деятельности. «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что на территории Российской Федерации запрещена деятельность юридического лица, которое уже прекратило работу, но не запрещено само вероисповедание.

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