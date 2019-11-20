Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

20 ноября

20 ноября 1941 года в ходе Тихвинской наступательной операции Красная армия отбила Малую Вишеру и перешла к атаке по направлению на Грузино и Селищенский посёлок.

В блокадном Ленинграде в последний раз снизили норму продовольствия по карточкам: 250 г хлеба в сутки на рабочую карточку и 125 г на служащую, детскую и иждивенческую карточки. Начался период голодной блокады.

Толщина льда на Ладожском озере стала достаточной, чтобы запустить по нему конные обозы с мукой.

В Ленинграде возобновились оперные спектакли.

20 ноября 1942 года перешил в контрнаступление силы Сталинградского фронта.

20 ноября 1943 года на базе войск Северо-Кавказского фронта образована Отдельная Приморская армия во главе с генералом армии Иваном Петровым, подчинявшаяся непосредственно Ставке. Целью армии стало расширение Керченского плацдарма с последующей подготовкой к наступательной операции по освобождению Крыма.

Закончился первый этап переброски войск Ленинградского фронта на ораниенбаумский плацдарм.

20 ноября 1944 года силы 4-го Украинского фронта прорвали оборону противника и начали бои за город Чепель.