Табасаранский район, Дагестан, , 16:08 — REGNUM Новый водопровод в южной части Дагестана улучшит водоснабжение шести сел Табасаранского района. Власти республики объявили аукцион на строительство объекта с начальной ценой контракта свыше 68 млн рублей.

Согласно материалов на сайте госзакупок, общая протяженность водопровода составит 23 км. Он будет обеспечивать водой жителей сел Пилиг, Ругуж, Ханаг, Хурик, Хучни и Цантиль. Водозабор будет обустроен в соседнем с селами ущелье. Проект также предусматривает установку очистных сооружений и резервуаров для воды.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 октября, торги состоятся на следующий день. Победитель конкурса должен будет выполнить работы до конца 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане реализуется республиканский проект «Мой Дагестан — моя вода», в рамках которого за 2019 года планируется начать строительство 48 объектов водоснабжения. Из бюджета республики на эти цели выделено 1,9 млрд рублей.