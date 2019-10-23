Кизляр, Дагестан, , 10:25 — REGNUM Строительство второй очереди водозаборных сооружений близится к завершению в дагестанском городе Кизляре. До конца 2019 года здесь будет введено в эксплуатацию два резервуара по 1,5 тыс. кубометров каждый, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе правительства Дагестана.

Новые монолитные накопители питьевой воды строятся на месте уже имеющихся скважин. Вода в них, по словам специалистов, соответствует всем нормам и имеет высокое качество.

Помимо водозаборных сооружений в рамках проекта «Мой Дагестан — моя вода» за счет бюджетных средств в Кизляре также будут строиться и новые сети водоснабжения. В этом году специалисты поменяют 10 км магистральных сетей. В целом на улучшение городского водоснабжения в текущем году направлено 113 млн рублей.

В пресс-службе напомнили, что вода в Кизляре добывается из скважин с глубины 600−650 м. Они были пробурены в 60−90 годы ХХ века, и объемы поступления в последние годы значительно снизились. Для бесперебойного водоснабжения города требуется около 27 тыс. кубометров воды в сутки.

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