Москва, 25 октября 2019, 15:31 — REGNUM Кремль не будет давать комментарии по поводу проверки бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова, начатую правоохранительными органами. Об этом 25 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не вопрос Кремля», — заявил Песков и добавил, что в Кремле не располагают соответствующей информацией.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника уголовного управления МВД РФ города Грозный Саламбек Мутиев рассказал, что правоохранительные органы начали проверку в отношении бывшего мэра столицы республики Ислама Кадырова.
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