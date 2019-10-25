Москва, , 11:06 — REGNUM В Москве 25 октября открывается выставка проектов планировки новых кварталов в рамках программы реновации, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Выставка организована в шести районах столицы РФ — Академическом, Ломоносовском, Люблинском, Обручевском, Тимирязевском и Черемушкинском.

«На тематических экспозициях в районах и в едином информационном центре по адресу 2-я Брестская улица, дом 6, москвичи увидят 3D-визуализацию будущих кварталов. Здесь же жители смогут задать все интересующие их вопросы о проектах планировки кварталов. Представленные проекты включают строительство жилых домов, социальной и транспортной инфраструктуры. Экспозиция по проектам планировки пройдёт с 25 по 31 октября», — цитирует сайт председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Чиновники обещают, что в новых кварталах появятся образовательные и медицинские учреждения, спортивно-оздоровительные комплексы и деловые центры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 года на реализацию программы реновации в Москве планируется потратить 101 млрд рублей. Такие цифры заложены в проекте бюджета столицы. Кроме того, расходы на содержание и текущий ремонт дворовых территорий в 2020 году запланированы в размере 29,3 млрд рублей. На период с 2020 по 2022 года — 96,2 млрд рублей.

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