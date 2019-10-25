Москва, , 09:44 — REGNUM Сын бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, который проходит по ряду уголовных дел о коррупции, покинул Россию и уехал в Соединённые Штаты. Об этом Абызов заявил во время очередного заседания в Басманном суде, где рассматривается вопрос о продлении ему срока заключения.

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Экс-министр пояснил, что эта мера вынужденная. По его словам, возникла угроза, что ребёнка заберут из семьи органы опеки, сообщает РБК. Абызов признался, что считает этот шаг большой трагедией, так как не мыслит пребывания своей семьи вне России.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр по делам открытого правительства РФ Михаил Абызов был задержан в конце марта 2019 года. Его подозревают в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере почти 4 млрд рублей. в настоящее время он проходит фигурантом по четырём уголовным делам. Его обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств. 24 октября Басмынный суд Москвы продлил Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2020 года.

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