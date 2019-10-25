Махачкала, , 09:47 — REGNUM Почти три тысячи детей-сирот в Дагестане стоят в очереди на получение жилья. Из них до конца 2019 года жилыми помещениями будут обеспечены 315 человек, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе министерства образования и науки республики.

В текущем году на закупку жилья детям-сиротам в бюджете Дагестана заложено 150 млн рублей, еще 109 млн рублей на эти цели выделено из федерального бюджета. На сегодняшний день заключено 224 контракта на приобретение жилья, вся работа в этом направлении должна быть выполнена до 1 ноября.

Ранее в городах и районах республики были созданы межведомственные комиссии по контролю качества предоставляемого детям-сиротам жилья, его соответствия санитарным и техническим нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие два года квартирами в Дагестане были обеспечены 635 детей-сирот: 322 человека в 2017 году, 313 — в 2018 году.

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