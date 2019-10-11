Дербент, Дагестан, , 15:56 — REGNUM Земельные участники площадью 450 кв. м бесплатно получили 30 льготников из города Дербента. Очередникам переданы территории в микрорайоне «Аэропорт», сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе мэрии города.

Отметим, что переданные земли лишь недавно перешли в муниципальную собственность. Власти приняли решение раздать их льготным категориям граждан, которые долгие годы стоят в очереди. В общей сложности будет распределено 136 участков.

В мэрии пообещали первым получателям земель, что в этой части города вскоре будут построены детский сад, школа и спортивная площадка, будут обустроены автобусные остановки. Со временем, по словам главы города Хизри Абакаров, здесь появятся спорткомплекс с бассейнами, молодежная площадка и парк «Патриот».

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